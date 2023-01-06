Сергій Наєв привітав українців з Різдвом (відео) [ Редагувати ]
Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв звернувся до українців та привітав з Різдвом Христовим.
Різдво Христове належить до найбільших християнських свят.
Його з особливим трепетом чекають як діти, так і дорослі, але кожен вкладає у цю подію щось своє.
Вітаю всіх, хто в цей день відзначає Різдво, або відзначив його раніше. Нехай Господня сила та опіка завжди будуть поряд з нами, зміцнюють нашу віру, зігрівають наші серця та додають нам упевненості та сили творити добрі справи.
Нехай різдвяний настрій прийде до тих, хто захищає Україну на бойових рубежах, і тих, хто вимушено покинув свою рідну домівку. Навіть у похмурі дні має бути місце для святкових подій. Ми всі - одна дружня і велика родина, з великим серцем, чистою душею та добрими намірами.
Бажаю усім нам злагоди, добра та скорішої Перемоги!
Слава Україні! Разом переможемо!
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