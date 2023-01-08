Сьогодні, 8 січня, в Україні очікується морозна погода. Проте синоптики зазначають, що опадів не прогнозується.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, сьогодні на всій території України буде суха погода, снігу чи дощів не очікується. Проте на дорогах західних областей місцями можлива ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей -3 -8 градусів. У західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях та в Криму від -1 до +4 градусів.

Вночі у більшості регіонів -9 -14 градусів, а східних та північно-східних областях до -20 градусів.

В столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть до -10 градусів, а вдень очікується -4 -6 градусів.