Росіяни обстріляли Херсон: спалахнула пожежа, є загиблий [ Редагувати ]
Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку.
Про це повідомляє в Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Окупанти вчергове обстріляли місто. Снаряд впав просто на перехрестя житлового кварталу. Через влучання снаряда почалася пожежа в приватному житловому будинку", - написав Тимошенко.
Він зазначив, що в результаті обстрілу загинула одна людина.
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