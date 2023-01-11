В умовах, коли електрика може зникнути з мережі будь-якої миті та на невизначений термін, рядовий споживач намагається знайти альтернативне джерело енергії.

Поряд із традиційними джерелами електрики на кшталт генераторів, що працюють на вуглецевому паливі, або powerbank-ів, зараз в інтернет-магазинах можна знайти ще один тип обладнання – портативні зарядні станції бренду В Україні зростає попит на портативні зарядні станції

В умовах, коли електрика може зникнути з мережі будь-якої миті та на невизначений термін, рядовий споживач намагається знайти альтернативне джерело енергії.

Поряд із традиційними джерелами електрики на кшталт генераторів, що працюють на вуглецевому паливі, або powerbank-ів, зараз в інтернет-магазинах можна знайти ще один тип обладнання – портативні зарядні станції бренду EcoFlow та деяких інших виробників.

Що таке зарядна станція?

Якщо говорити простою мовою, це вже згаданий «повербанк», але тільки великої ємності. Його потужності та заряду вистачає не тільки для того, щоб зарядити телефон або планшет, а й для підключення деяких побутових приладів. Найпотужніші станції здатні навіть закип'ятити бойлер чи живити холодильник протягом кількох днів.

Переваги зарядних станцій

Зарядна станція працює не на бензині чи дизельному паливі, вона безшумна і не виробляє під час роботи вихлопні гази. Ви просто заряджаєте її, поки в мережі є електрика, а потім користуєтеся зарядом батареї.

Все залежить від моделі, але в більшості випадків портативні станції мобільніші, ніж генератори. Через особливості їх роботи станції можна використовувати всередині приміщення, що особливо актуально для зимових місяців.

Як вибрати зарядну станцію

Є кілька ключових параметрів вибору. Наприклад, потужність, що може видавати обладнання. Є дуже малопотужні станції, які живлять пристрої загальною потужністю 200 Вт.

Є станції з більш серйозними показниками потужності - 800, 1500-2000 або навіть 5000 Вт. Як правило, станції потужністю 1000-2000 Вт вистачає для підключення та роботи більшості побутових приладів.

Також варто звернути увагу на часи автономної роботи станції. Якщо малопотужні моделі не можуть працювати тривалий час, потужні станції здатні живити побутові прилади і гаджети протягом декількох діб.

Деякі моделі зарядних станцій комплектуються додатковими аксесуарами. Наприклад, сонячні батареї, додаткові порти для заряджання різних пристроїв, блоки бездротової зарядки і так далі. Деякі станції можуть заряджатися тільки від мережі або сонячних батарей, але і від автомобіля.

Зверніть увагу, що зарядні станції можуть коштувати дорожче за генератори, але вони більш функціональні і менш вимогливі до умов експлуатації.

Також при виборі станції уточніть у консультантів магазину скільки циклів заряду витримують акумулятори тієї чи іншої моделі..

Що таке зарядна станція?

Якщо говорити простою мовою, це вже згаданий «повербанк», але тільки великої ємності. Його потужності та заряду вистачає не тільки для того, щоб зарядити телефон або планшет, а й для підключення деяких побутових приладів. Найпотужніші станції здатні навіть закип'ятити бойлер чи живити холодильник протягом кількох днів.

Переваги зарядних станцій

Зарядна станція працює не на бензині чи дизельному паливі, вона безшумна і не виробляє під час роботи вихлопні гази. Ви просто заряджаєте її, поки в мережі є електрика, а потім користуєтеся зарядом батареї.

Все залежить від моделі, але в більшості випадків портативні станції мобільніші, ніж генератори. Через особливості їх роботи станції можна використовувати всередині приміщення, що особливо актуально для зимових місяців.

Як вибрати зарядну станцію

Є кілька ключових параметрів вибору. Наприклад, потужність, що може видавати обладнання. Є дуже малопотужні станції, які живлять пристрої загальною потужністю 200 Вт.

Є станції з більш серйозними показниками потужності - 800, 1500-2000 або навіть 5000 Вт. Як правило, станції потужністю 1000-2000 Вт вистачає для підключення та роботи більшості побутових приладів.

Також варто звернути увагу на часи автономної роботи станції. Якщо малопотужні моделі не можуть працювати тривалий час, потужні станції здатні живити побутові прилади і гаджети протягом декількох діб.

Деякі моделі зарядних станцій комплектуються додатковими аксесуарами. Наприклад, сонячні батареї, додаткові порти для заряджання різних пристроїв, блоки бездротової зарядки і так далі. Деякі станції можуть заряджатися тільки від мережі або сонячних батарей, але і від автомобіля.

Зверніть увагу, що зарядні станції можуть коштувати дорожче за генератори, але вони більш функціональні і менш вимогливі до умов експлуатації.

Також при виборі станції уточніть у консультантів магазину скільки циклів заряду витримують акумулятори тієї чи іншої моделі.