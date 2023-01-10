Євросоюз посилить санкційний тиск на союзників росії, які підтримують її постачанням зброї. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. За її словами, йдеться насамперед про Білорусь та Іран. Подробиці санкцій, що очікуються, вона не навела.

Ми розширимо режим санкцій проти тих, хто військовими засобами підтримує дії росії, наприклад проти Білорусі та Ірану. Ми маємо намір виступити з новим пакетом санкцій проти Білорусі.

Глава Єврокомісії виступила на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою Євроради Шарлем Мішелем. Сьогодні, 10 січня, вони підписали нову угоду про співпрацю.

Генсек НАТО закликав посилити підтримку України. Декілька членів альянсу, зокрема, розглядають можливість надання Києву бойових танків.