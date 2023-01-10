Учасникам Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, які отримали позитивний тест на коронавірус, дозволять продовжувати змагання, якщо вони добре почуваються. Про це заявив виконавчий директор Федерації тенісу Австралії (Tennis Australia) Крейг Тілі, повідомляє газета The Age.

Для тенісистів не буде обов'язкових вимог щодо тестування на COVID-19. Але глава австралійського тенісу рекомендував тим, хто погано почувається, залишатися вдома.

Гравцям пропонується повідомити організаторів про позитивний результат тесту, щоб медперсонал міг відстежувати стан їхнього здоров'я.

Australian Open - перший у сезоні турнір Великого шолому - відбудеться у Мельбурні з 16 по 29 січня. Торік тенісист Новак Джокович не зміг взяти участь у турнірі через відсутність щеплення від COVID-19, його візу до Австралії анулювали.

Сербський спортсмен уже прибув на змагання, але може пропустити Indian Wells та Miami Open через відмову від вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, тенісистів з росії та білорусі допустили до Australian Open.