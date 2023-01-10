Нам це не потрібно: у Зеленського виключили затягування війни з рф [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Не дивлячись на те, що західні партнери вважають, що у війні, яку розпочала росія проти України, час на боці Києва, затягувати війну ніхто з українського боку не збирається.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову на YouTube.
"Дуже коротко і дуже чітко. Перше, війна закінчиться у 2023 році. Протягом 2023 року. Це важливо, бо для нас затягування - дуже поганий сценарій", - сказав Подоляк.
Він розповів, що затягування цієї війни залишається потрібним лише для рф. За його словами, внаслідок довшої тривалості війни росіяни хочуть суттєво знизити інтенсивність бойових дій.
"Саме для цього вони спробували оце фейкове "тимчасове припинення вогню". Це якраз була спроба зайти у зменшення інтенсивності війни", - наголосив радник голови ОП.
Він пояснив, що під час "перемир'я" окупанти хотіли зафіксувати позиції, щоб потім там укріпитися, а через 2-3 місяці зайти туди було б вже вкрай небезпечно.
"Нам це не потрібно", - додав Подоляк.
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