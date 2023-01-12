В 9 областях України ввели аварійні відключення: що з енергосистемою [ Редагувати ]
Станом на четвер, 12 січня, в дев'яти областях країни через значний дефіцит потужності ввели аварійні відключення з самого ранку. Про це повідомляється на Facebook "Укренерго".
Зазначається, що значний дефіцит потужності зберігається особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.
Українців закликають розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово.
*Перелік обленерго можна знайти за посиланням.
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