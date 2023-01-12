Станом на четвер, 12 січня, в дев'яти областях країни через значний дефіцит потужності ввели аварійні відключення з самого ранку. Про це повідомляється на Facebook "Укренерго".

Зазначається, що значний дефіцит потужності зберігається особливо у ранкові та вечірні години максимального споживання.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення.

Українців закликають розумно споживати електроенергію й користуватися енергоємними приладами почергово.

*Перелік обленерго можна знайти за посиланням.