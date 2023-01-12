Ердоган хоче обговорити з Зеленським і путіним створення гуманітарного коридору [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що 12-13 січня розраховує поговорити з президентами України та росії Володимиром Зеленським і володимиром путіним. Він хоче обговорити створення гуманітарного коридору для вивезення поранених військових з зон бойових дій в Україні до Туреччини. Про це повідомив телеканал CNN Turk.
Згідно з останніми новинами, головний омбудсмен Шереф Малкоч заявив, що президент Ердоган проведе переговори з путіним і Зеленським сьогодні або завтра для створення гуманітарного коридору між росією та Україною.
У кремлі не підтвердили та не спростували переговори. Речник путіна Дмитро Пєсков заявив:
Заздалегідь міжнародні розмови не анонсуємо.
Створити гуманітарний коридор для вивезення поранених українських військовослужбовців запропонував турецький омбудсмен Шереф Малкоч. Його пропозицію підтримав президент Ердоган.
Турецький омбудсмен говорив, що 11 січня в Анкарі це питання обговорять український та російська омбудсмени Дмитро Лубінець і Тетяна Москалькова. За словами Москалькової, вони обговорили з українським колегою обмін засудженими цивільними. Тема гуманітарного коридору для військових не підіймалася.
Нагадаємо, Туреччина пропонувала створити в Україні "медичний коридор" для евакуації поранених ще у травні 2022 року. У вересні полонених українських командирів з комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вивезли до Туреччини. Вони перебувають там під особистими гарантіями Реджепа Таїпа Ердогана.
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