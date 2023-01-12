ЗСУ знищили російський танк з екіпажем високоточною зброєю (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові за допомогою високоточної зброї знищили танк росіян у Донецькій області. Екіпаж також було ліквідовано.
Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.
Як зазначають військові, на відео вдалося зафіксувати момент удару по ворожому танку високоточною зброєю.
"Жодних шансів вижити десантники танкістам противника не залишили. Ця битва сталася у Донецькій області, де вже багато місяців поспіль миколаївські "марунові берети" успішно стримують наступ переважаючих сил противника", - сказано в повідомленні ДШВ.
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