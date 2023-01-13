Данілов пояснив, чому в рф різко змінили "методичку" по війні [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російська влада боїться того, що США признає ПВК "Вагнера" терористичною організацією.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.
За його словами, як тільки США визнає ПВК "Вагнера" терористичною організацією, це викличе багато запитань у американських чиновників.
"Як тільки США визнають, що це терористична організація (мова про ПВК "Вагнера" - ред.), тоді почнуть ставити питання: звідки у терористів зброя, хто цими терористами командує. І саме це зараз турбує їх. Тому зараз вони хочуть викинути з ефіру саме ПВК "Вагнера" та Пригожина, а наступним буде Кадиров", - сказав Данілов.
Він зауважив, що після такого рішення США терористами автоматично стануть і міністр оборони рф сергій шойгу і новопризначений начальник генштабу рф валерій герасимов.
"Тоді терористами автоматично стануть міністр оборони, Герасімов, і всі ті керівники, які робили свою кар'єру, в одним момент перетворяться в міжнародних терористів.... Зараз цей процес почався, в США почалися про це розмови, почався рух. Саме це їх налякало", - заявив голова РНБО.
по темі
В Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури. Це дає змогу постачати українцям тепло
Сили протиповітряної оборони ліквідували російський безпілотник над Чорним морем біля Одеської області
За даними на ранок четверга, 12 січня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових
За даними на ранок середи, 11 січня, українські військові ліквідували за добу 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 960 військових
Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон