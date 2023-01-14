Морози відступають: якої погоди очікувати українцям [ Редагувати ]
Погода в Україні сьогодні, 14 січня буде туманною та подекуди з дощем. Втім, морози потрохи відступатимуть.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в західних областях дощ, а вночі з мокрим снігом. У східних областях місцями прогнозують невеликий сніг.
Тим часом у більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман, а в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі -1 -4 градуси, вдень від 0 до +3;
- на заході вночі від 0 до +3, а вдень +3 +6 градусів;
- у східних областях вночі 0 -5 градусів, вдень 0 -2;
- на півдні країни вночі 0 -4, а вдень +1 +4 градуси;
- у центральних областях вночі -3 -5 градусів, вдень +1 +3.
В столиці хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть -3 -5, а вдень коливатимуться від 0 до +2.
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