Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.

Про це повідомляє в Facebook мер Дніпра Борис Філатов.

За його даними, внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок весь район відключено від енергопостачання. Його також відключено від систем життєзабезпечення.

"Зв'язок поганий. Всю ніч розбиратимемо завали", - написав Філатов.