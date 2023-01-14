Всю ніч будуть розбирати завали: Філатов про удар по будинку в Дніпрі [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Рятувальники будуть всю ніч розбирати завали будинку у місті Дніпро. Там тривають пошуки постраждалих.
Про це повідомляє в Facebook мер Дніпра Борис Філатов.
За його даними, внаслідок потрапляння ракети у житловий будинок весь район відключено від енергопостачання. Його також відключено від систем життєзабезпечення.
"Зв'язок поганий. Всю ніч розбиратимемо завали", - написав Філатов.
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