Знайдемо всіх причетних до цього терору: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Усі причетні до ракетного удару по жилому будинку у місті Дніпро в суботу, 14 січня, мають бути покарані. Світ має зупинити російський терор.
Про це повідомляє в Telegram президент Володимир Зеленський.
За словами президента, на місці подій працюють рятувальники, вони будуть всю ніч розбирати завали.
"Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну", - написав Зеленський.
Станом на 18:28 стало відомо, що в результаті влучання ракети в житловий будинок постраждали сім дітей. Всі вони знаходяться у лікарні. Наймолодшому постраждалом - три роки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко в своєму Telegram.
"Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали", - написав він
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