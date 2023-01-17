У Херсоні знову лунають вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: РБК-Україна
Джерело: РБК-Україна
У вівторок, 17 січня, у Херсоні пролунали вибухи.
"У Херсоні вкотре чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
У місті та області повітряна тривога не оголошувалась. Наразі офіційної інформації про обстріл Херсона немає.
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