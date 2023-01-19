Харківська область під обстрілами: які наслідки [ Редагувати ]
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупаційні війська рф продовжують обстрілювати Харківську область. Минулої доби ворог атакував кілька населених пунктів, є влучення в цивільну інфраструктуру.
У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, також горіли господарські будівлі.
У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхові багатоквартирні будинки - там вибиті вікна та зруйнований дах. Є попадання до амбулаторії.
Через обстріл у смт Вільча пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджено вікна корпусу. Також зафіксовано попадання до дитячого садка.
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