Швеція передасть Україні 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer. Про це на спільному брифінгу оголосили прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони країни Пол Йонсон, повідомляє газета Expressen.

Шведські урядовці оголосили, що офіційний Стокгольм передає Києві для відбиття російської агресії:

до 50 БМП CV90;

неназвану кількість САУ Archer;

протитанкові гранатомети NLAW.

Навчання українських бійців роботі на шведських системах і їхня передача Україні відбудеться впродовж кількох місяців.

Шведську САУ Archer 155-мм калібру виробляє компанія Bofors. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D з колісною формулою 6х6.

Скорострільність - 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект - 21 снаряд. Самохідну артилерійську установку приводять у бойове положення за 30 секунд, ще стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до відходу з позиції.

Дальність стрільби - від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.

САУ Archer

Нагадаємо, що Україна вже використовує шість різних видів західної артилерії калібру 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, Krab і Caesar.