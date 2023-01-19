Швеція передає Україні САУ Archer і 50 БМП CV90 [ Редагувати ]
Швеція передасть Україні 50 бойових машин піхоти CV90 та самохідні артилерійські установки Archer. Про це на спільному брифінгу оголосили прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони країни Пол Йонсон, повідомляє газета Expressen.
Шведські урядовці оголосили, що офіційний Стокгольм передає Києві для відбиття російської агресії:
- до 50 БМП CV90;
- неназвану кількість САУ Archer;
- протитанкові гранатомети NLAW.
Навчання українських бійців роботі на шведських системах і їхня передача Україні відбудеться впродовж кількох місяців.
Шведську САУ Archer 155-мм калібру виробляє компанія Bofors. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D з колісною формулою 6х6.
Скорострільність - 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект - 21 снаряд. Самохідну артилерійську установку приводять у бойове положення за 30 секунд, ще стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до відходу з позиції.
Дальність стрільби - від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.
САУ Archer
Нагадаємо, що Україна вже використовує шість різних видів західної артилерії калібру 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, Krab і Caesar.
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