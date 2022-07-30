Польща готова передати Україні ще 8 САУ Krab з підписаного у червні контракту з Україною, зараз тривають останні формальності. Про це повідомляє Polskie Radio24.

Наразі у Польщі завершується навчання для українських артилеристів, які керуватимуть гаубицями.

Нагадаємо, що 31 травня було підписано угоду між Києвом та Варшавою про постачання ЗСУ трьох партій самохідних гаубиць KRAB калібром 155 мм - це майже 60 гаубиць.

Поставки будуть здійснені в найближчі кілька місяців. Вартість угоди становить майже 2,7 млрд злотих ($630 млн), Україна стала перший експортним замовником цього типу озброєння.

САУ KRAB виробляються компанією Huta Stalowa Wola:

гусеничне шасі - за корейською ліцензією;

гармата калібру 155 мм є модифікацією англійської;

максимальна дальність стрільби - 40 км;

скорострільність - 6 за хвилину.

САУ KRAB

Проблемою є питання боєприпасів для польських "Крабів, оскільки польська промисловість досі не в змозі робити їх самостійно. Боєприпаси для артилерії 155 калібру, ймовірно, забезпечать американці.

Нагадаємо, що перші 18 САУ Krab були доставлені з Польщі в Україну наприкінці травня у рамках військової підтримки.