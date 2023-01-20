Уряд Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо отримає відповідне звернення. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

За його словами, на постачання звичайного обладнання "немає табу". Однак, Нідерланди надсилають лише ті найменування, які запитує Україна. Нині ж Києву насамперед потрібне важке озброєння - сучасні бойові танки. Польща та Фінляндія хочуть відправити в Україну німецькі танки Leopard 2, але їм потрібен дозвіл Німеччини.

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна готова сплатити за транспортування танків в Україну, але їхня доставка повинна здійснюватися у рамках коаліції Європи або НАТО.

Це, безумовно, те, що ми готові зробити. Ми чекаємо на позицію Німеччини з цього приводу.

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Німеччина готова поставити Україні танки та дозволити це робити іншим країнам, якщо США відправлять туди свої танки Abrams. Але Сполучені Штати проти.

За даними ЗМІ, глави оборонних відомств США та Німеччини поки не змогли вирішити питання щодо постачання Leopard 2 в Україну.