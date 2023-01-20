Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні союзників на базі Рамштайн у Німеччині. Він заявив, що сподівається на постачання Україні танків, винищувачів F-16 і ракет дальнього радіуса дії.

Росія хоче, щоб можна було знищувати нації. І в Москві відкрито про це кажуть. Росія концентрує сили - останні сили, - щоб спробувати довести всім, ніби ненависть може бути сильніша, ніж світ. Ось чому ми з вами маємо прискоритись. Мусимо.

Маємо діяти так швидко, як батько чи мати, які рятують дитину. Як син чи донька, які відчувають, що батьки потребують негайної допомоги.

Я закликаю вас ухвалити такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої сили. Це у ваших силах - зробити танковий "Рамштайн". Не торгуватися про ту чи іншу кількість танків, а розпочати принципове постачання, яке зупинить російське зло.

І ми також розраховуємо, що ваші наступні зустрічі увійдуть в історію як "Рамштайн" F16 і ракет дальнього радіуса дії.

Це у ваших силах - гарантувати таку артилерію та таку ППО, які розібʼють терор. Це у ваших силах - зробити перемогу. Тож нехай ваші рішення бʼють точно! Так само, як наші герої на передовій.