У деяких українських ЗМІ сьогодні зранку почала з'являтися інформація про те, що "учасник групи з переговорів із РФ та народний депутат Рустем Умеров повідомив, що Україна готується до можливого великого наступу російської армії одночасно із трьох напрямків у лютому 2023 року". Про це повідомив керівник проєкту InfoLight.UA Юрій Гончаренко.

Знову нам доводиться спростовувати дезінформацію, яку поширюють українські ЗМІ, не перевіривши джерела. Цього разу це станом на зараз зробили ФОКУС та Телеканал "Прямий". Якщо коротко - Рустем Умєров нічого подібного не говорив, фейк було поширено за фактично класичною технологією. Прикро, що на момент публікації українськими ЗМІ вже кілька годин як було опубліковане спростування. Сподіваюся, що це все ж таки неуважність, а не свідоме поширення дезінформації через опозиційність до влади.

Оскільки і сам Рустем Умеров спростував що він говорив подібне, і розповсюдження цього фейку журналісти помітили ще опівночі на російських телеграм-каналах, InfoLight.UA опублікувало коротке дослідження чому це фейк і яким чином росії вдалося обдурити деякі українські ЗМІ.

Оновлення. Фокус оприлюднив спростування. На скріншоті видно, що вони поставили новину до появи спростування Умерова. Але ще цю "новину" опублікував сайт газети "Факти" та Апостроф.