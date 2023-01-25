"Леопарди" вже близько! Німеччина нарешті наважилася передати Україні бойові танки. Про це напередодні ввечері повідомила низка німецьких ЗМІ.

Коли ж чекати на офіційну заяву канцлера Шольца ? Про яку кількість одиниць техніки йдеться? І коли танки прибудуть в Україну? Розкаже наш спецкор у Берліні Тетяна Логунова.

"Німеччина вирішила передати "Леопарди" Україні" - цю сенсаційну новину напередодні пізно ввечері повідомило авторитетне видання "Шпігель". А згодом інформацію, з посиланням на джерела в уряді, підтвердили й інші німецькі ЗМІ. За даними журналістів, канцлер Олаф Шольц нарешті ухвалив рішення передати Україні "Леопарди А26" - це одна із останніх модифікацій танку. Точна кількість невідома, але дадуть не менше роти - це 14 одиниць техніки.

Якщо інформація ЗМІ відповідає дійсності, то вже сьогодні про передачу танків Україні має оголосити канцлер Німеччини. Найімовірніше, це станеться після 14 години за Києвом. У цей час на Олафа Шольца чекають у Бундестазі, де він відповідатиме на запитання депутатів.

Рішення дати українському війську броню, вочевидь, ухвалили у вівторок ввечері. Бо ще зранку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та генсек НАТО Єнс Столтенберг, які зустрічалися в Берліні, заявляли - консультації тривають.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Дозвольте одну ремарку, адже все одно спитаєте. Щодо "Леопардів": нової позиції поки немає. Як я вже говорив, розраховую на те, що рішення буде прийнято найближчим часом.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Ми обговорювали питання бойових танків. Консультації між союзниками продовжаться, і я впевнений, що незабаром ми знайдемо рішення. Німеччина відіграє ключову роль у нашому альянсі.

Сьогодні ж Німеччина може дати згоду на реекспорт "Леопардів" з інших європейських держав. Відповідний запит офіційному Берліну раніше направила Варшава. Поляки хочуть віддати українському війську 14 німецьких танків. І розраховують отримати за них компенсацію від Євросоюзу.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Звісно, ми звернемося за відшкодуванням, це буде черговий тест доброї волі ЄС. Євросоюз має компенсувати нам кошти. Я сподіваюся, що це станеться.

Тим часом, американські ЗМІ повідомляють: незабаром в Україні можуть з'явитися й "Абрамси". Нібито президент Джо Байден та канцлер Олаф Шольц домовилися про таку схему: Вашингтон дає ЗСУ свою броню, а Берлін - розблоковує поставки "Леопардів" з власних резервів та дозволяє реекспорт німецької броні з інших країн.

За деякими даними, на зустрічі на авіабазі Рамштайн партнери зголосилися передати Україні 100 танків "Леопард". Серед держав, які увійшли у так звану танкову коаліцію, - Польща, Фінляндія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Нідерланди, наприклад, планують викупити орендовані у німців "Леопарди" та передати їх Україні. Про це повідомив прем'єр країни Марк Рютте.