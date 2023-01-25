Їх рятували в Києві, потім у Львові, і далі продовжать лікувати в Австрії. Шістьох постраждалих з авіатрощі в Броварах львівські медики підготували до тривалого транспортування. В тому числі троє дітей. В якому стані пацієнти і що прогнозують медики - дивіться у матеріалі наших кореспондентів.

У львівську дитячу лікарню швидкою з Києва медики доставили 6-річну Алісу. Дівчинка постраждала під час авіакатастрофи у Броварах 18-го січня. Тоді гелікоптер ДСНС з керівництвом Міністерства внутрішніх справ розбився біля дитсадка. Загинуло 14 людей. Із них одна дитина. Ще 25 отримали поранення різної ступені тяжкості.

6 річна Аліса - у важкому стані. Тому під час транспортування із Києва до Львова медики пильно стежили за її показниками.

Крістіан, медик швидкої бригади:

Під час транспортування ми проводили моніторинг, вимірювали температуру тіла, знеболювали, вводили антибіотик і кроворозріджувальні препарати, що було необхідно згідно тактики введення опікових хворих.

У дівчинки опіки 2-го та 3-го ступенів тяжкості. Обпечені руки, нижні кінцівки, частина обличчя та тулоба. Біля дівчини у палаті її батько. У день катастрофи В'ячеслав із сином були вдома. Алісу у садок повела дружина. Чоловік пригадує, того ранку із їхньої квартири в будинку, що знаходиться навпрати садка почув гучний гуркіт.

В'ячеслав Оксюта, батько Аліси:

Після цього я зателефонував дружині. Дружина згодом взяла трубку, сказала, що все горить, все обпалене. В шоковому стані була. Сказала, що ми живі.

Вʼячеслав кинувся на допомогу. Його маленьку дочку та дружину вже рятували медики швидкої допомоги.

В'ячеслав Оксюта, батько Аліси:

Зрозумів, що ти не можеш нічого зробити в той момент. Що ти безсильний. Ну все відбувається на твоїх очах, а з твоєї сторони нічого не можна зробити.

Окрім Аліси до львівської лікарні із Києва медики доставили ще 5-річну дівчинку з дитсадка.

Ярема, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні:

Стан дітей є важкий, але стабільний. Дівчинка 5 років вона трошки у важчому стані, оскільки у неї є масивніші опіки, опіки обличчя, опіки дихальних шляхів. Старша дівчинка вона є трошки стабільніша, по стану у неї теж є опіки обличчя і шиї, і верхніх кінцівок.

Обох дівчат лікарі готують до переїзду за кордон. Їх чекають медики у Відні.

Андрій, дитячий анестезіолог лікарні:

У нас було проведене адекватне знеболення, інфузія, харчування, антибіотикотерапія, перевʼязки, тобто працювали із нею не тільки анастезіологи.

Дітей допомагають транспортувати парамедики із Німеччини. Для такої подорожі спеціально підготували карету швидкої допомоги.

Максим Доман, парамедик:

Перед транспортуванням нам потрібна підготовка, тому що це особливі пацієнти. Вони потребують особливого ставлення. І вони потребують спеціальних носилок, спаціального обладнання. Ми розуміємо, це складна ситуація, і це війна. І це трагедія.

Також в Австрію на лікування доправили маму Аліси. Далі на всіх постраждалих чекає важке лікування та тривала реабілітація.