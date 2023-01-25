Генпрокурор Костін звільнив очільників пʼяти обласних прокуратур [ Редагувати ]
Генеральний прокурор України Андрій Костін звільнив керівників пʼяти обласних прокуратур. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.
24 січня генпрокурор Костін звільнив "за власним бажанням" свого заступника Олексія Симоненка. 20 січня ЗМІ повідомили, віп-чиновник їздив святкувати Новий рік з родиною до Іспанії.
24 січня Кабмін звільнив очільників п'яти областей: Київської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської. Ексголова Київської ОВА Олексій Кулеба обійняв посаду заступника голови Офісу президента. З цієї посади 24 січня звільнили Кирила Тимошенка.
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