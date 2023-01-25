Історичний центр Одеси включили до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО [ Редагувати ]
Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) ухвалила рішення включити історичний центр Одеси до списку всесвітньої культурної спадщини та список всесвітньої спадщини під загрозою.
🔴 BREAKING!— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳 (@UNESCO) January 25, 2023
Just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List & World Heritage in Danger List: Historic Center of the Port City of Odesa - #Ukraine🇺🇦 pic.twitter.com/2e9NUbed0E
Включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини прокоментували в мерії міста.
Історичний центр Одеси - під захистом ЮНЕСКО!.. Попри війну, попри спроби росіян завадити включенню Одеси до Основного списку справедливість все одно виявилася найсильнішою. І ми вкотре доводимо, що Одеса - це українське місто, а ще - душа Європи. Що й відображено в її унікальній спадщині, яку створювали європейці. І тепер ця спадщина - під надійним захистом.
Нагадаємо, що включити історичний центр Одеси до цього списку у жовтні попросив президент України Володимир Зеленський.
по темі
Норвегія відправить Україні німецькі танки Leopard 2. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі NRK. Глава норвезького міноборони не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
Словаччина готова відправити до України 30 танків Т-72, якщо вона зможе отримати західні танки для їхньої заміни. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь
Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, після чого заявив, що незабаром повідомить "більше гарних новин"
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив "ключовий" за його оцінками сценарій завершення війни в Україні. Не виключено, що це той сценарій, який хочуть бачити і на який робить ставку українська влада
Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії
Напередодні в Харкові побував Верховний Комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Це перший візит до міста єврочиновника такого рівня. Що вразило Філіппо Гранді у незламному Харкові - почуєте в сюжеті Світлани Шекери.