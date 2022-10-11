Зеленський закликав виключити росію з ЮНЕСКО [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росія повинна бути виключена з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) через численні руйнування та пошкодження культурних та освітніх закладів, які вона спричинила в Україні.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський до ЮНЕСКО.
"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні", - сказав він.
по темі
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з послом США Бріджіт Брінк та заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом
Ракетні удари російських окупантів по житлових будинках у Запоріжжі 9 жовтня є підлістю, а винних повинно бути покарано
Країни вільного світу мають об'єднати свої зусилля для захисти від російської агресії
Українські військові звільнили вже понад 500 квадвартних кілометрів території Херсонської області з початку жовтня
Президент України Володимир Зеленський створив 13 нових військових адміністрацій у Харківській області та ще дві - у Запорізькій