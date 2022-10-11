Росія повинна бути виключена з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) через численні руйнування та пошкодження культурних та освітніх закладів, які вона спричинила в Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський до ЮНЕСКО.

"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні", - сказав він.