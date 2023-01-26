Генеральний прокурор Андрій Костін представив колективу Офісу Генерального прокурора нового першого заступника Генпрокурора та двох заступників. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка. З вересня 2022 року він обіймав посаду заступника Генпрокурора. До цього працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника визначено нагляд за додержанням законів органами безпеки.

Заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка. До цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

На посаду ще одного заступника Генерального прокурора призначено Вікторію Літвінову. До призначення вона працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Нагадаємо, 25 січня генпрокурор звільнив керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

24 січня генпрокурор Костін звільнив "за власним бажанням" свого заступника Олексія Симоненка. 20 січня ЗМІ повідомили, віп-чиновник їздив святкувати Новий рік з родиною до Іспанії.