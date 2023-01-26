Союзники обговорюють постачання Україні реактивних винищувачів - Politico [ Редагувати ]
Західні союзники обговорюють передачу винищувачів Україні для відбиття російської агресії. Про це повідомила газета Politico з посиланням на джерела. Саму дискусію ініціював Київ за підтримки країн Балтії.
Обговорення поставок винищувачів буде складнішим, ніж дискусія навколо танків. Кілька європейських дипломатів повідомили, що в їхніх країнах постачання винищувачів Києву більше не вважається поганою ідеєю. При цьому серед союзників України є побоювання, що цей крок може призвести до більшої ескалації конфлікту.
"Наступним природним кроком будуть винищувачі", - сказав один з співрозмовників Politico. Ще одне джерело видання заявило, що зараз постачання винищувачів "абсолютно неможливе", але додало, що до цього питання можуть повернутися через два-три тижні.
За інформацією Politico, Білий дім повідомив Києву, що передача винищувачів наразі неможлива. Однак, як зазначає видання, раніше США також відмовлялися постачати системи залпового вогню HIMARS і бойові танки, але в результаті це озброєння були передані Україні.
25 січня Німеччина та США анонсували постачання важких танків Leopard 2 та Abrams Україні, також про плани поставити важке озброєння повідомили інші країни.
Після цього президент України Володимир Зеленський сказав, що ЗСУ також необхідні літаки, артилерія та ракети великої дальності. У Міноборони України того ж дня заявили, що відомство наполягатиме на передачі винищувачів четвертого покоління, таких як американський F-16.
Про готовність поставити винищувачі раніше заявляли у Нідерландах і Словаччині.
по темі
Польська влада навесні 2022 року таємно передала Києву кілька винищувачів МіГ-29. Літаки поставили частинами під виглядом деталей
Уряд Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F-16 Україні, якщо отримає відповідне звернення. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що німецькі танки Leopard доставлять на територію України швидше за американські Abrams
Норвегія відправить Україні німецькі танки Leopard 2. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам в ефірі NRK. Глава норвезького міноборони не уточнив, про яку кількість танків ідеться, але зазначив, що це будуть Leopard 2A4 - та ж модифікація, яку передасть Україні Польща.
Президент США Джо Байден на брифінгу в Білому домі підтвердив передачу 31 танку M1 Abrams Україні - вони сформують один танковий батальйон.
Американська влада надішле Україні для відбиття російської агресії 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю $400 млн. Президент США Джо Байден 25 січня виступить у Білому домі о 19:00 за київським часом з промовою щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів