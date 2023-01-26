Західні союзники обговорюють передачу винищувачів Україні для відбиття російської агресії. Про це повідомила газета Politico з посиланням на джерела. Саму дискусію ініціював Київ за підтримки країн Балтії.

Обговорення поставок винищувачів буде складнішим, ніж дискусія навколо танків. Кілька європейських дипломатів повідомили, що в їхніх країнах постачання винищувачів Києву більше не вважається поганою ідеєю. При цьому серед союзників України є побоювання, що цей крок може призвести до більшої ескалації конфлікту.

"Наступним природним кроком будуть винищувачі", - сказав один з співрозмовників Politico. Ще одне джерело видання заявило, що зараз постачання винищувачів "абсолютно неможливе", але додало, що до цього питання можуть повернутися через два-три тижні.

За інформацією Politico, Білий дім повідомив Києву, що передача винищувачів наразі неможлива. Однак, як зазначає видання, раніше США також відмовлялися постачати системи залпового вогню HIMARS і бойові танки, але в результаті це озброєння були передані Україні.

25 січня Німеччина та США анонсували постачання важких танків Leopard 2 та Abrams Україні, також про плани поставити важке озброєння повідомили інші країни.

Після цього президент України Володимир Зеленський сказав, що ЗСУ також необхідні літаки, артилерія та ракети великої дальності. У Міноборони України того ж дня заявили, що відомство наполягатиме на передачі винищувачів четвертого покоління, таких як американський F-16.

Про готовність поставити винищувачі раніше заявляли у Нідерландах і Словаччині.