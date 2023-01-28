Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що продовжить "говорити з Росією". Навіть попри критику.

Про це повідомляє Макрон, якого цитує TF1 INFO.

"Деякі особи в той чи інший час могли дорікнути мені за діалог з Росією, але я продовжуватиму розмовляти з РФ", - цитує французький телеканал Макрона під час прийому в Єлисейському палаці з нагоди китайського Нового року.

Він сказав, що "всі країни несуть відповідальність за світовий порядок і мають сприяти його підтримці".

Макрон також закликав Китай виступити проти "імперіалістичної війни" в Україні.

"Але хто міг би захистити можливість вільного і стабільного міжнародного порядку, якщо ми закрили очі на імперіалістичну війну?", - додав він, натякаючи, зокрема, на Китай.

Нагадаємо, що час від часу від французького президента Еммануеля Макрона лунають заяви про "необхідність діалогу з Росією".