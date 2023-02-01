У Резнікова відреагували на підозри ексчиновникам Міноборони [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Міністерство оборони сприяє правоохоронним органам у розслідуванні справ, пов'язаних із колишніми чиновниками відомства. Про це повідомляє Міноборони України в Telegram.
У відомстві зазначають, що проводять перевірки у зв'язку з оголошенням підозри колишнім посадовцям Міноборони.
"У системі Міноборони сповідається нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється. У разі підтвердження фактів уповноважені органи дають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення", - сказано у свідомості.
Також там нагадали, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а за місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. При цьому наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони.
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