На окупованій Луганщині з 11 лютого відключать мобільний інтернет [ Редагувати ]
Мобільний інтернет буде відключено у самопроголошеній "лнр" з 11 лютого. Про це повідомив основний місцевий оператор зв'язку "Мобильные коммуникационные системы".
В соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы России, а также на основании Распоряжения Министерства связи и массовых коммуникаций от 10.09.2022 года № 31 ДСП «Об ограничении услуг доступа к сети Интернет» услуга «Мобильный интернет» с 11.02.2023г. будет исключена со всех тарифных планов.
Розпорядження мінцифри від 10 вересня 2022 року "Об ограничении услуг доступа к сети Интернет" не опубліковане у відкритому доступі.
При цьому МКС повідомив, що 10 разів збільшить кількість хвилин всередині мережі користувачам тарифних планів "Оптимальний" та "Оптимальний +".
5 січня директор МКС Едуард Єгоров заявив, що мобільний інтернет оператора відсутній на всій території "республіки".
У грудні "міністр зв'язку та масових комунікацій лнр" Андрій Єрьоменко повідомив, що кількість абонентів МКС на окупованій Луганщині становить 1,2 млн осіб. Мобільним зв'язком покрито 52,3% території. З них 9,55% - стандарт 3G, 4,32% - 4G.
На окупованому Донбасі діють два мобільні оператори - "Феникс" і МКС, який раніше називався "Лугаком". Він був запущений у 2015 році.
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