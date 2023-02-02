Він - один із небагатьох снайперів в Україні, який здатний поцілити у мішень дальністю понад 2 кілометри. На його рахунку - десятки знешкоджених окупантів з першого пострілу. Сергій Позняк - снайпер Нацгвардії батальйону оперативного призначення імені Кульчицького.

Лілія Налягака записала інтерв'ю з героєм, який втратив у бою частину кінцівки, але не втратив жагу до перемоги.