Інтервʼю із видатним снайпером, який втратив у бою частину кінцівки, але не втратив жагу до перемоги [ Редагувати ]
Він - один із небагатьох снайперів в Україні, який здатний поцілити у мішень дальністю понад 2 кілометри. На його рахунку - десятки знешкоджених окупантів з першого пострілу. Сергій Позняк - снайпер Нацгвардії батальйону оперативного призначення імені Кульчицького.
Лілія Налягака записала інтерв'ю з героєм, який втратив у бою частину кінцівки, але не втратив жагу до перемоги.
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