ЗСУ відбили 9 атак росії і знищили "Cонцепьок" - Генштаб [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 3 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат", - вказали у Генштабі.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут і Іванівське Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Знищено 4 БПЛА противника типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 1 важку вогнеметну систему "Cонцепьок".
Противник розпочав заходи з евакуації населення з тимчасово окупованих територій. За наявною інформацією, до виїзду готують колаборантів із сім’ями у Троїцькому районі Луганської області.
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