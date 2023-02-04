У Донецьку обстріл: над містом здіймається дим (відео) [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Донецьку вранці 4 лютого пролунали вибухи. Місцеві заявляють, що під ударом потрапив Київський район міста. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За інформацією городян, у Київському районі було чути кілька вибухів.
Тим часом Telegram-канали публікують наслідки вибухів. На кадрах видно, що постраждали житлові будинки.
Увага! Відео містить ненормативну лексику.
по темі
Мер Краматорська Донецької області Олександр Гончаренко розповів про те, що під завалами будинку у центрі, в який поцілила російська ракета ввечері 1 лютого, шукають людину
У суботу, 28 січня, армія рф внаслідок чергового обстрілу зруйнувала житловий будинок
У четвер, 26 січня, в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській області та інших областях України
У четвер, 26 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, рф готується завдати масованого ракетного удару із застосуванням авіації та кораблів
Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина