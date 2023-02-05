Жінкам-посадовцям дозволили виїжджати з України до неповнолітніх дітей [ Редагувати ]
Жінкам, які обіймають посади у державних органах та органах місцевого самоврядування, дозволено перетинати кордон зі своїми неповнолітніми дітьми або з метою відвідування їх за кордоном. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Нещодавно Кабміном були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Однак українські жінки-посадовці можуть безперешкодно відвідувати своїх дітей, які перебувають за кордоном.
Для перетину кордону необхідно надати свідоцтво про народження дитини. Також жінка, яка перебуває на службі в держорганах, може виїхати з України, якщо в базі даних прикордонної служби є дані, які б підтверджували, що її діти перебувають на консульському обліку за кордоном.
27 січня Кабмін заборонив виїзд за кордон для держслужбовців без поважних причин. Постанова діє до завершення війни. Документ поширюється на народних депутатів, чиновників, прокурорів, суддів та інших представників влади.
Нагадаємо, 24 січня генпрокурор Костін звільнив "за власним бажанням" свого заступника Олексія Симоненка. 20 січня ЗМІ повідомили, віп-чиновник їздив святкувати Новий рік з родиною до Іспанії.
Пізніше стало відомо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко перебуває у Таїланді для "зустрічі з українською громадою".
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