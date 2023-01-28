На кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який видавав себе за жінку. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Напередодні прикордонники відділу "Вилок" отримали інформацію від оперативників Мукачівського загону. Вони зупинили біля кордону трьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Затримані є військовозобов’язаними громадянами України. Один із чоловіків намагався вдавати із себе жінку (навіть зробив яскравий манікюр), однак, зрештою зізнався в обмані.

Незаконно покинути територію країни чоловіки намагалися з метою уникнення мобілізації.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду.

Наразі на чоловіків чекає зустріч із працівниками територіального центру комплектування.

Нагадаємо, напередодні Кабмін схвалив постанову, яка ускладнює виїзд чиновників за кордон.