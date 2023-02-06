Шварценеггер збив велосипедистку в Лос-Анджелесі (фото) [ Редагувати ]
Відомий бодібілдер, актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП у Лос-Анджелесі. Про це повідомив портал TMZ.
Жінка, яка їхала на ровері, різко повернула перед позашляховиком актора, через що він не встиг натиснути на гальмо, хоча їхав на невеликій швидкості. Дівчину госпіталізували з незначними травмами.
75-річна зірка Голлівуду дав свідчення поліцейським і забрав велосипед постраждалої, щоб відремонтувати.
Рік тому "Подробиці" писали про інше ДТП за участю "Залізного Арні" - тоді він за кермом величезного чорного позашляховика GMC Yukon зіштовхнувся з червоним Prius. Удар був настільки сильним, що у машині актора спрацювали подушки безпеки.
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