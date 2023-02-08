"У рф немає бойової потужності для проведення вдалого великого наступу" - ISW [ Редагувати ]
російське військове командування поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області, не маючи достатньої бойової потужності, та ставить нереалістичні терміни. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики оприлюднили оцінку міністерства оборони Великої Британії про те, що москва намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень.
Як мовиться у звіті, такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у рф і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.
Водночас фахівці вказали, що росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.
російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.
Окрім цього, експерти пояснюють, що спостерігали, як кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.
Ключові висновки ISW:
- Міністр оборони рф Сергій Шойгу, ймовірно, намагається представити Міноборони як ефективний і активний апарат керівництва, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні.
- російська провоєнна спільнота продовжує висловлювати занепокоєння через неспроможність рф провести швидку та багатопланову рішучу наступальну операцію у встановлений термін.
- російська державна енергетична компанія "Газпром" може створити власну приватну охоронну службу, ймовірно, намагаючись нормалізувати пов'язані з державою воєнізовані групи та підірвати недержавні приватні військові компанії (ПВК).
- Можливо, кремль виконує деякі вимоги, раніше озвучені засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожином, щоб налагодити стосунки з іншими націоналістичними діячами, які виступали за подібну політику.
- російська держдума додатково формалізувала інститут схем соціальних виплат на окупованих територіях України з метою подальшої консолідації адміністративного контролю над окупованими територіями.
- російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.
- російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута.
- російські війська не зробили підтверджених територіальних здобутків на південній осі.
- російські чиновники, схоже, інвестують у залізничну інфраструктуру, щоб підвищити ефективність військового матеріально-технічного забезпечення.
- Повідомляється, що Міноборони росії пропонує законопроект, який дозволить усім військовослужбовцям, включаючи строкову службу, добровільно брати участь у російських миротворчих місіях.
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