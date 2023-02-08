російське військове командування поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області, не маючи достатньої бойової потужності, та ставить нереалістичні терміни. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики оприлюднили оцінку міністерства оборони Великої Британії про те, що москва намагалася розпочати велику наступальну операцію з початку січня 2023 року, але змогла отримати лише кілька сотень метрів території на тиждень.

Як мовиться у звіті, такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у рф і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас фахівці вказали, що росія навряд чи наростить бойову міць, необхідну для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції.

Окрім цього, експерти пояснюють, що спостерігали, як кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням росії, оскільки наближається весна, яка є непридатною для маневреної війни.

Ключові висновки ISW: