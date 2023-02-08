Українські дипломатичні установи та консульства за кордоном не мають права видавати громадянам України повістки. Про це повідомив спецпредставник українського омбудсмена у Великій Британії Юрій Лисенко.

За вашими численними запитами ми запитали офіційну інформацію у консульства щодо ведення обліку та видачі повісток військовозобов’язаним особам, що перебувають на обліку в консульстві.

Консульство зобов’язане вести військовий облік чоловіків.

Дипломатичні відомства (в т.ч. консульства) не будуть видавати повістки особам, що перебувають на обліку). Вони лише мають доносити до відома громадян призовного віку про те, коли розпочинається черговий призив на строкову військову службу.

Дипломатичні відомства (у т.ч. консульства) мають сприяти поверненню військовозобов’язаних в Україну під час мобілізації та воєнного стану.

Визначення поняттю "сприяння" наразі немає.

​Нагадаємо, норма про сприяння консульств для повернення чоловіків в Україну міститься в грудневій постанові Кабміну №1488 щодо військового обліку в українських дипломатичних відомствах.

Раніше "Подробиці" писали про те, хто і де має право вручити повістки під час мобілізації в Україні.