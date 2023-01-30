У ЗСУ роз'яснили, що робити чоловікам з бронню, яким вручили повістку [ Редагувати ]
Документи про броню чи відстрочку від мобілізації потрібно постійно носити із собою, тоді повістку не вручать. Так у Збройних Силах України відповіли на запитання про те, що робити, якщо людина має бронь, а їй вручили повістку. Відповідний коментар дав начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.
Військовозобов’язаний, який має бронь від призову по мобілізації, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде. Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована.
Згідно зі статтею 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабміном.
Військовозобов’язані, зазначені у частині першій цієї статті, не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.
Раніше "Подробиці" писали про те, хто і де має право вручити повістки під час мобілізації в Україні.
по темі
Бізнес зможе забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників, які є критично важливими, щоб підприємство продовжувало працювати
Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.
Російська армія щодня втрачає в Україні 500-600 своїх військових. Українські втрати вдесятеро нижчі. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС
Збройні сили України за минулу добу вразили три пункти управління та два склади з боєприпасами російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 січня
У неділю, 29 січня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення