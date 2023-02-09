Розбір завалів після авіаудару рф у Чернігівській області завершено: є загиблі [ Редагувати ]
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що рятувальники завершили розбір завалів після російського авіаудару по промисловій будівлі у Семенівській громаді Чернігівської області.
Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.
2 особи загинули та ще 2 двоє травмовані унаслідок ракетного удару з літаків у промислову будівлю на території філії Ірванцівського торфозаводу ДП "Чернігівторф" в селі Кути Другі Новгород-Сіверського району (Семенівська громада). Атака відбулася вчора.
Чаус зазначив, що рятувальники вже завершили розбір завалів. До ліквідації наслідків авіаудару залучали 15 чоловік особового складу ДСНС в області та 45 осіб місцевого населення, 4 одиниці спеціальної техніки, 3 крана та 3 навантажувачі.
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