І знову повітряна тривога по всій Україні. У повітряному просторі Білорусі три російські літаки. Варто подбати про безпеку і перейти в укриття. Адже 14-та терористична ракетна атака на енергосистему України триває. Вночі та зранку ворог цілив дронами та ракетами у електростанції та вузли системи передачі. Є влучання у кілька об'єктів у східному, західному та південному регіонах. Про це повідомили в "Укренерго". Для мінімізації руйнівних наслідків ракетної атаки затосовуються аварійні відключення.

Тим часом енергетики нагадують: зробити внесок у збереження світла може кожен. Для цього потрібно обміняти старі ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Як програму обміну, що допоможе знизити навантаження на енергосистему, втілюють на Рівненщині - подивіться у сюжеті.

Пан Ярослав прийшов до одного з відділень "Укрпошти" у Рівному, аби отримати LED-лампи. Чоловік вже давно користується такими вдома. Втім, мав і старі лампи розжарювання. Тож вирішив скористатися можливістю та обміняти усі на нові.

Ярослав Піц, житель Рівного:

П'ять лампочок і п'ять якраз у мене було для обміну. Горить цілий рік і не згорає, а ця включиш: плік і згоріло. Нам це подобається. Судячи з того, що ми повинні економити електроенергію, то це, звичайно, що добре.

Лампи міняють безкоштовно. Єдина умова - принести з собою старі, але обов'язково справні лампочки, а ще пред'явити паспорт та ідентифікаційний код. Бо ж в такому обміні участь можна взяти лише раз і лише на п'ять ламп.

Тетяна Томчик, операторка поштового відділення:

Процедура дуже швидка. Це навіть менше хвилини займе. Просто вносяться серія номер паспорта ідентифікаційний код і прізвище і все. Тільки все почалося, а вже стоїть черга і навіть ще до початку обміну люди дуже багато цікавилися, питали, приходили.

Поки ажіотажу з обміном немає, кажуть працівники пошти. Зате енергоощадних ламп є на вибір: з широким, чи з вузьким цоколем та ще й різної потужності.

Марія, жителька Рівного:

Я чотири з великим цоколем, одну з тонким. Є й такі, але ще були змішані, а тепер будуть завжди всі енергозберігаючі. Щоб зберегти електроенергію.

Лампи можна замовити через застосунок "Дія" або прийти особисто до будь-якого відділення "Укрпошти". У кожному з них є окремо віконце, де роблять обмін. Поки така можливість є лише в обласному центрі. Надалі лед-лампи обіцяють привезти і в села регіону.

Вадим Мосаковський, керівник Рівненської дирекції "Укрпошти":

Лампи наявні сьогодні у всіх 23 відділеннях обласного центру. Ми станом на сьогодні отримали вже порядка 180 тисяч. Ми забезпечили всі відділення обласного центру, частину ламп ми вже почали логістичними напрямками маршрутами передавати в райцентри.

Проєкт профінансували Євросоюз та уряд Франції, аби підтримати стабільну роботу енергосистеми України. Чиновники сподіваються, від такої заміни зменшиться споживання електроенергії.

Ігор Тимошенко, заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:

Ми приблизно порахували, що якщо ця програма вже пройде повністю, ми перейдем на енергозберігаючі лампи - це дасть як мінімум на рівні області зекономити в межах 30-40 мегаВАТ. Всі промислові підприємства найбільші 37 споживають 48 мегаВАТ. От порівняйте. Тобто цей проект дасть можливість вивільнити практично таку кількість енергії, якої буде достатньо для забезпечення роботи найбільших наших промислових підприємств.

Проєкт має декілька етапів. Зараз триває перший, під час якого у регіоні планують обміняти п'ятсот тисяч ламп. Програма, обіцяють чиновники, триватиме доти, доки будуть охочі на заміну. Загалом Рівненщина отримає понад два мільйони нових LED-ламп. Старі - утилізують.