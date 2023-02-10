Вбивай своїх, щоб свої ж боялися. Фірмовий стиль росіян. Чергові розбірки та конкуренція між силовими елітами рф - і чергові трупи бойовиків. Вже самі терористи кажуть, що кремлівські ватажки потроху готуються відсунути путіна від справ, і через це - боротьба за ресурси загострюється. Про все це - далі в сюжеті.

Забивають кувалдами. І пускають кулі в голову.

Выстрел был произведен с близкого расстояния в область затылка под углом 45 градусов, сверху вниз.

Росіяни продовжують страчувати бойовиків, які воюють за руській мір. І роблять це з якоюсь особливою жорстокістю.

Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли новороссии должны быть возвращены назад.

Це - відомий серед руськомірцев бойовик - Ігор Мангушев на призвисько Берег, який став черговою жертвою своїх же. Все почалося з того, що глибоко у ворожому тилу, в окупованій Кадіївці - йому пустили кулю в потилицю.

Хотя прошли уже сутки с момента нахождения его раненым, и его госпитализации никаких следственных действий не было проведено. До сих пор!

Попри галас, який здійняли поплічники та дружина Мангушева, росіяни все зробили, щоб він помер. І неонацист не обдурив сподівань. А тепер його навіть ховати із почестями не хочуть - ображаються інші бойовики.

Группа "Вагнера" устранила очередного полевого командира или человека, который им прикидывался. И в этом смысле тут нет никаких загадок причем для самих зедников тоже. Об этом пишет Мурз, об этом пишет Стрелков…ну тоесть они намекают на это. Но из их намеков все абсолютно прозрачно, видно что убили свои.

Російський нацист Мангушев, який любив хизуватися вбивствами українців - був відносно популярним серед таких, як сам. Проте отримав квиток на той світ. Як, до речі, і колаборант Стремоусов, який раптово загинув у ДТП перед відступом росіян із Херсона. Як до того польові командири Мозговий та Бетмен. Як виявилося, на таких часто полюють найманці ПВК Вагнера.

Обстановка боевая - убили командира. Расстреляли наш эскорт, расстреляли нашего командира, расстреляли полностью наш эскорт, расстреляли бетмена.

Ну а зовсім своїх - вагнерівців теж убивають. Вже у фірмовому стилі - ще з Сирії - кувалдами. Ось на цих кадрах з українського дрона вагнерівці під Бахмутом за відступ страчують свого ж найманця.

Розбірки влаштовують - щоправда, поки без крові - і ватажки. Головний вагнерівець Євген Пригожин атакував голову російського Генштабу Герасімова.

Начальнику генерального штаба. Ты пи*ар, ты черт *бучий - у нас нет снарядов, нам нечем воевать. Там парни гибнут, а мы тут сидим не помогаем. Нам нужны снаряды - мы хотим всех раз**бать. Мы тут под Бахмутом - против всей украинской армии. Где ты, помоги нам! Назвать тебя больше нечем!

Наразі схоже, що Герасимов зміг помститися, відтепер зеків по російських тюрмах у штурмові загони - набирає вже не Прихожин, а російська армія. Пригожина відтискають від ресурсів, і зачищають інших конкурентів. І про це говорять самі руськомирські терористи. Як от, гіркін стрелков.

Все коллективно как бы они между собой не грызлись, не хотят появления новых игроков на этом поле, которые не вписываются в их внутренние расклады…да, смертельно враждуют очевидно кремлевские башни, да к жизни после путина как я это называю - началась активная подготовка.

А отже, що більше у росіян буде поразок на полі бою, то завзятіше вони вбиватимуть один одного.