"З сьогоднішнього дня світла буде більше": на Рівненській АЕС запустили ще два енергоблоки [ Редагувати ]
В Україні запрацювали два енергоблоки на АЕС, завдяки цьому знизиться дефіцит електрогенерації у мережі. Про це повідомив голова "Енергоатому" Петро Котін під час відвідин однієї зі станцій, передає "Інтерфакс".
Всі дев'ять енергоблоків працюють, протягом ночі підключений блок довантажиться, і на номіналі працюватимуть усі енергоблоки.
Також відремонтовано турбогенератор ще одного енергоблока, завдяки чому доступна потужність у системі значно зросла. Загалом з урахуванням обох ремонтів потужність збільшилась на 1,2 ГВт. Повідомляється, що завершені ремонти на Рівненській АЕС.
Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що всі ці заходи суттєво скорочують дефіцит електроенергії та скорочують кількість її відключень.
З сьогоднішнього дня світла буде більше.
Нагадаємо, після окупації російськими загарбниками Запорізької АЕС з шістьма блоками, Україна має в своєму розпорядженні дев'ять енергоблоків на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.
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