Внаслідок нічного ракетного обстрілу Харкова сталася масштабна пожежа. Про це повідомляється у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Через атаки ворога пошкоджено одне з підприємств.

Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа.

За його словами, також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".

Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, він написав, що протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів, під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.