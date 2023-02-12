Удар по Харкову: які наслідки нічного обстрілу міста [ Редагувати ]
Внаслідок нічного ракетного обстрілу Харкова сталася масштабна пожежа. Про це повідомляється у Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Через атаки ворога пошкоджено одне з підприємств.
Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа.
За його словами, також було зафіксовано влучання у депо "Нової пошти".
Внаслідок удару поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Крім того, він написав, що протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів, під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.
Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих.
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