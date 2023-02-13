Незадовго до повномасштабного збройного вторгнення в Україну - у другій половині 2021 року - президент рф володимир путін почав постійно мандрувати броньованим потягом. Про це повідомляє центр "Досье", заснований Михайлом Ходорковським.

Потяг для диктатора створили у 2014-2015 роках, але путін почав їздити на ньому, коли російські війська почали збиратися біля кордонів України, готуючись до вторгнення. На думку авторів розслідування, путін пішов на це, побоюючись атак України.

Путін у вагоні бронепоїзда у 2012 році

Незабаром після вторгнення, у лютому-березні 2022 року, путін почав активно використовувати бронепоїзд для поїздок росією, у тому числі для відвідин своїх резиденцій у Сочі та на Валдаї.

Потяг путіна, за даними авторів розслідування, не відрізняється від інших російських поїздів, на ньому такі ж сіро-червоні смуги, як у стандартного пасажирського поїзда.

На дахах вагонів - антени спецзв'язку, склад тягнуть одразу три локомотиви

Секретных вагонов лишь несколько, остальные - обычные СВ и купе. Тянут состав два тепловоза ТЭП70БС.

У президентському поїзді чотири локомотиви та 11 вагонів, при цьому кілька вагонів поїзда броньовані та оснащені спецзв'язком.

На вагоні поїзда видно емблему компанії "Гранд Сервис Экспрес"

Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД - такого же серого цвета с красной полосой. Основных отличий несколько. Во-первых, президентские вагоны бронированы. Во-вторых, у состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. В спецпоезд обязательно входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

За оцінкою авторів розслідування, вартість "поїзда путіна" перевищує мільярд рублів.