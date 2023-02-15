Журнал Forbes представив рейтинг зірок шоу-бізнесу з найбільшими заробітками у 2022 році. Рейтинг ТОП-10 знаменитостей-багатіїв очолив британський рок-гурт Genesis, учасники якого заробили в 2022 році $230 млн. Стільки вони отримали від компанії Concord Music Group за права на свою музику.

ТОП-10 зірок з найбільшими заробітками у 2022 році:

британський рок-гурт Genesis - $230 млн на продажі прав на свою музику компанії Concord Music Group;

на продажі прав на свою музику компанії Concord Music Group; британський музикант Стінг - $210 млн на продажі всього музичного каталогу компанії Universal Music Group;

на продажі всього музичного каталогу компанії Universal Music Group; американський актор, режисер, сценарист та продюсер Тайлер Перрі - $175 млн від доходів на кінопродукції та інших проектах склав $175 млн;

від доходів на кінопродукції та інших проектах склав $175 млн; творці мультсеріалу "Південний Парк" Трей Паркер і Метт Стоун - $160 млн на угоді з HBO Max та мюзиклі "Книга Мормонів";

на угоді з HBO Max та мюзиклі "Книга Мормонів"; творці "Сімпсонів" Джеймс Брукс і Метт Грейнінг - $105 млн завдяки контракту з компанією Disney, яка викупила права на трансляцію "Сімпсонів";

завдяки контракту з компанією Disney, яка викупила права на трансляцію "Сімпсонів"; американський актор Бред Пітт - $100 млн на продажі контрольного пакету акцій продюсерської компанії Plan B;

на продажі контрольного пакету акцій продюсерської компанії Plan B; британський рок-гурт The Rolling Stones - $98 млн від гастролей та авторських відрахувань;

від гастролей та авторських відрахувань; американський режисер Джеймс Кемерон - $95 млн за "Аватар-2";

за "Аватар-2"; американська співачка Тейлор Свіфт - $92 млн на продажах альбомів та прослуховувань на стрімінгах;

на продажах альбомів та прослуховувань на стрімінгах; пуерториканський репер Bad Banny - $88 млн на рекламних контрактах, концертах і відрахуваннях з музичних стрімінгів.

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Сукупний заробіток зірок у рейтингу склав $1,3 млрд. Суми відображають заробіток до сплати податків та за вирахуванням виробничих витрат, у тому числі гонорарів менеджерам, адвокатам та агентам.

Торік до ТОП-3 зірок з найбільшими заробітками увійшли режисер Пітер Джексон ($580 млн), музикант Брюс Спрінгстін ($435 млн) і репер Jay-Z ($340 млн).

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