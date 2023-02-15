Genesis і Стінг очолили рейтинг ТОП-10 зірок-багатїів за версією Forbes [ Редагувати ]
Журнал Forbes представив рейтинг зірок шоу-бізнесу з найбільшими заробітками у 2022 році. Рейтинг ТОП-10 знаменитостей-багатіїв очолив британський рок-гурт Genesis, учасники якого заробили в 2022 році $230 млн. Стільки вони отримали від компанії Concord Music Group за права на свою музику.
ТОП-10 зірок з найбільшими заробітками у 2022 році:
- британський рок-гурт Genesis - $230 млн на продажі прав на свою музику компанії Concord Music Group;
- британський музикант Стінг - $210 млн на продажі всього музичного каталогу компанії Universal Music Group;
- американський актор, режисер, сценарист та продюсер Тайлер Перрі - $175 млн від доходів на кінопродукції та інших проектах склав $175 млн;
- творці мультсеріалу "Південний Парк" Трей Паркер і Метт Стоун - $160 млн на угоді з HBO Max та мюзиклі "Книга Мормонів";
- творці "Сімпсонів" Джеймс Брукс і Метт Грейнінг - $105 млн завдяки контракту з компанією Disney, яка викупила права на трансляцію "Сімпсонів";
- американський актор Бред Пітт - $100 млн на продажі контрольного пакету акцій продюсерської компанії Plan B;
- британський рок-гурт The Rolling Stones - $98 млн від гастролей та авторських відрахувань;
- американський режисер Джеймс Кемерон - $95 млн за "Аватар-2";
- американська співачка Тейлор Свіфт - $92 млн на продажах альбомів та прослуховувань на стрімінгах;
- пуерториканський репер Bad Banny - $88 млн на рекламних контрактах, концертах і відрахуваннях з музичних стрімінгів.
Сукупний заробіток зірок у рейтингу склав $1,3 млрд. Суми відображають заробіток до сплати податків та за вирахуванням виробничих витрат, у тому числі гонорарів менеджерам, адвокатам та агентам.
Торік до ТОП-3 зірок з найбільшими заробітками увійшли режисер Пітер Джексон ($580 млн), музикант Брюс Спрінгстін ($435 млн) і репер Jay-Z ($340 млн).
Раніше Forbes опублікував рейтинг ТОП-10 найбільш високооплачуваних футболістів.
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