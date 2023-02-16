Військові оцінили ймовірність наступу росіян у Запорізькій області [ Редагувати ]
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Російські окупанти, ймовірно, хочуть спробувати наступати в Запорізькій області, але вони поки що до цього не готові.
Про це повідомляє спікер об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону.
"Аналізуючи ситуацію, яка є на сьогоднішній день, можна сказати, що ворог хоче дійсно спробувати атакувати, але на мою думку, їм потрібен час щонайменше до травня-червня, щоб вони оговталися від невдалого штурму в районі Донецька", - наголосив він.
За словами Дмитрашковського, на Запорізькому напрямку російські солдати продовжують здаватися в полон, оскільки вони не довіряють командуванню.
"Остання порція - 11 полонених. Це 115, 40 бригади і 14 бригада спецназу", - уточнив він.
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