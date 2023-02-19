Польща відреагувала на рішення Білорусі щодо обмеження в'їзду [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Глава МВС Польщі Маріуш Каміньський заявив, що влада країни симетрично відповість Білорусі на рішення обмежити в'їзд до країни зареєстрованих у Польщі вантажівок.
Про це повідомляє у Twitter Каміньський.
Раніше у білоруському уряді заявили, що країна обмежує в'їзд на свою територію польським вантажним автомобілям та тягачам.
Зазначається, що ухвала уряду прийнята у зв'язку із закриттям польською стороною з 10 лютого 2023 року автодорожнього пункту пропуску Бобровники.
До цього Міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войтеховські та заявило йому протест у зв'язку із закриттям прикордонного пункту пропуску.
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