Російська пропаганда вкрай ефективна у сфері просування російських наративів у країнах Африки та Південної Америки. Тому партнери Євросоюзу повинні домагатися зміни Статуту ООН для протидії імперіалістичній політиці росії. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з безпеки.

Ми не можемо обговорювати європейську безпеку без взаємодії з партнерами у всьому світі, особливо на глобальному Півдні. Бачите, наскільки сильними є російська пропаганда, російські наративи у відносинах між Заходом і Півднем. Нас звинувачують у подвійних стандартах. Треба розвінчати ці наративи і розкрити росію як неоколоніальну, імперіалістичну державу.

Раніше як "імперіалістичну" російську політику також характеризував канцлер ФРН Олаф Шольц. На його думку, "путінська агресивна імперіалістична росія" не може розглядатися західними країнами як надійний партнер.